Ambiente: parte in Lombardia la quindicesima edizione della “Goletta dei Laghi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dalla Lombardia la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. I grandi temi al centro della campagna che attraverserà i Laghi Maggiore, Ceresio e Varese dal 4 all'11 luglio sono gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le microplastiche nelle acque. Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia - assicura l’associazione ambientalista in una nota - il viaggio di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una formula inedita all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell'associazione ha effettuato i campionamenti in prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a laboratori certificati presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie che sono già al lavoro per raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti, resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste. Dopo la prima tappa sui Laghi Maggiore-Ceresio-Varese, il viaggio di Goletta dei Laghi in Lombardia continuerà dall’11 al 16 luglio sul Lago di Como, dal 16 al 21 sul Lago d’Iseo e dal 22 al 27 su quello di Garda.(com)