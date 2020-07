Calcio: raduno tifosi Inter ad Appiano Gentile durante emergenza Covid, emessi sei daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era inizio marzo, quando - appena iniziata l’emergenza Covid-19 - 400 tifosi dell’Inter si diedero appuntamento ad Appiano Gentile presso il Centro Sportivo Suning, per mostrare la loro vicinanza alla squadra che il giorno successivo avrebbe disputato a Torino l’incontro, a porte chiuse, contro la Juventus. Così facendo i supporter nerazzurri hanno contravvenuto alle misure anti-contagio scattate il 23 febbraio. Tra l’altro - ricorda una nota della Questura di Como - i tifosi si sono ammassati gli uni agli altri senza indossare i dispositivi di protezione e senza rispettare il distanziamento sociale e hanno intonato cori da stadio, alcuni dei quali offensivi e discriminatori e, al momento del transito del pullman con a bordo la squadra dell’Inter, hanno numerosi fumogeni. Nei giorni successivi, grazie alle riprese effettuate dal personale del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica di Como e al lavoro di analisi degli investigatori della Polizia di Stato sono state identificate 49 persone, per lo più residenti in provincia di Milano, o in province limitrofe, due dei quali in possesso di fumogeni e altri due con un daspo in atto. Per i fatti in questione i tifosi sono stati denunciati ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, oltre che per violazione delle disposizioni dettate in materia di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, i tifosi trovati in possesso dei fumogeni e i due già sottoposti a daspo., anche ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge 401 del 1989 in materia di manifestazioni sportive. (segue) (com)