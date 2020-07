Decreto Rilancio: Candiani (Lega) a M5s, stop bugie su Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno con il ministro Salvini, dichiara: "Basta raccontare balle ai Vigili del fuoco. Il Movimento cinque stelle mistifica la realtà. Vergognoso imputare alla Lega responsabilità - continua il parlamentare in una nota - che sono invece solo di un governo di cialtroni. Se non sono arrivati i 165 milioni è tutta colpa dell'esecutivo giallorosso, che prima dimentica di destinare risorse ai Vigili del fuoco nel decreto Rilancio e poi tenta in extremis di metterci una toppa come sempre peggiore del buco". L'esponente leghista prosegue: "I sindacati hanno già espresso il proprio profondo rammarico per non essere stati coinvolti. La Lega è e sempre sarà a loro fianco. C'è già un disegno di legge al Senato. Se il governo preferisce un decreto legge va bene, purché non commetta altri pasticci puntando poi il dito contro di noi. Di questo - conclude Candiani - ne ho parlato stamane con il viceministro Crimi, persona che - al contrario di Sibilia - ritengo competente". (Com)