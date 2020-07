Droga: laboratorio di cocaina in via Giambellino a Milano, arrestati due fratelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 165 grammi di cocaina, suddivisa in vari involcuri pronta per essere venduta, quattro bilancini di precisione, materiale da confezionamento e un quaderno manoscritto con nomi e cifre riconducibili all'attività illecita. Inoltre, è stato rinvenuto un ulteriore mazzo di chiavi, che, a seguito di accertamenti investigativi, è risultato essere di un appartamento di via Preneste in uso ai due fratelli, all'interno del quale sono stati rinvenuti circa 6.000 euro in contanti in banconote di medio-piccolo taglio, con ogni evidenza provento dell'attività di spaccio. I due soggetti sono stati arrestati e il materiale sequestrato. (com)