Cultura: Magoni e Mattinzoli, con inaugurazione Vittoriale rilanciamo turismo e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gardone Riviera (BS), per l'inaugurazione del “Parlaggio” del “Vittoriale degli Italiani”, con il presidente Attilio Fontana e l'assessore regionale Stefano Bruno Galli (Cultura e Autonomia), erano presenti anche gli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico). "Sono entusiasta di questo grande traguardo: si tratta di un'opera magnifica, resa possibile dalla determinazione di Giordano Bruno Guerri nel voler realizzare la visione e il lascito del vate D'Annunzio", ha commentato Lara Magoni. "Regione Lombardia ha avuto un ruolo centrale, perché - ha aggiunto l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda - ha creduto e crede nell'importanza fondamentale di luoghi come questo che uniscono natura, arte, storia e cultura. Perle rare, essenziali per far conoscere e per far rinascere la nostra terra. Investimenti preziosi e lungimiranti, all'insegna di un turismo culturale che - ha concluso - in Lombardia offre numerose opportunità per scoprire luoghi, storia e arte. La nostra regione è davvero un museo a cielo aperto". L'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, non ha avuto dubbi nel definire “Il Vittoriale” “qualcosa di unico e inimitabile che esalta in maniera eccezionale una zona geografica che, con un pizzico di orgoglio gardesano, non esito a definire fantastica. Sono certo - ha sottolineato - che anche l'intervento presentato oggi e realizzato grazie alla volontà e all'intraprendenza della Regione Lombardia contribuirà, insieme a un'importante serie di misure che abbiamo elaborato per affrontare il post-emergenza, a far ripartire con l'energia tipica della gente di questi territori un sistema economico che si sviluppa in moltissimi settori, a partire da quello turistico". (Com)