Usa: Salvini fa gli auguri a Trump per il 4 luglio, “all lives matter”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nel corso della manifestazione del centrodestra in piazza del Popolo, ha voluto fare gli "auguri" al presidente Usa, Donald Trump, e a tutto il popolo statunitense in occasione del 4 luglio, giorno dell’indipendenza. Nel suo saluto, Salvini ha usato il termine “all lives matter”, modificando il motto delle manifestazioni anti-razziste. “Tutte le vite contano, bianchi e neri, non ci sono vite che contano di più e vite che contano di meno”, ha aggiunto. (Res)