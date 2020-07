Educazione: da Comune di Milano oltre 15 milioni di euro per il diritto allo studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo scorso anno scolastico - fa sapere Palazzo Marino - i fondi stanziati dal Comune di Milano hanno permesso di assistere 3.808 alunni con disabilità. Sono i più fragili che hanno maggiormente sofferto le conseguenze del Covid e il Comune intende attrezzarsi in vista del prossimo anno, quando saranno necessarie presenze maggiori degli educatori, per esempio per eventuali articolazioni delle classi in sottogruppi. Anche il Consiglio comunale, all'unanimità, ha destinato all'assistenza educativa una parte delle risorse del fondo di mutuo soccorso. Sono invece 2,4 milioni di euro i fondi che l'amministrazione investe per la fornitura delle cedole librarie. La fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie nell'anno 2019/2020 ha riguardato oltre 59mila bambini. Altro capitolo del diritto allo studio riguarda il trasporto scolastico dedicato agli alunni residenti a Milano che frequentano le scuole primarie o secondarie di primo grado, nei casi in cui l'abitazione disti più di due chilometri dalla scuola di bacino e il percorso non sia adeguatamente coperto dalla rete del trasporto pubblico, e agli alunni con disabilità per raggiungere le sedi scolastiche e i luoghi di terapia. In totale lo stanziamento è di oltre 576mila euro e lo scorso anno ha permesso il trasporto di oltre 1.100 bambini. (segue) (com)