Infrastrutture: Gerd, prima fumata nera nei colloqui tecnici mediati dall'Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il ministro delle Risorse idriche dell'Etiopia, Seleshi Bekele, aveva detto che Egitto, Etiopia e Sudan raggiungeranno un accordo per riempire la Gerd entro il mese di luglio. I leader di Egitto, Sudan ed Etiopia hanno concordato in precedenza che l'Etiopia si asterrà dal riempire la sua nuova diga idroelettrica sul Nilo Blu durante questo mese e tornerà ai colloqui volti a raggiungere un accordo sull'uso delle acque del fiume, secondo le dichiarazioni delle tre nazioni. In precedenza, si erano verificate delle tensioni, dopo che l'Etiopia aveva promesso di iniziare a riempire la diga all'inizio della stagione delle piogge a luglio. (Res)