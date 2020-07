Viabilità: su A1 chiuso per una notte allacciamento con tangenziale est esterna di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto sulla A58. In alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Melegnano e percorrere la SS9 via Emilia fino alla stazione di Vizzolo Predabissi sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano. Nelle due notti consecutive di mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 21-6, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di San Giuliano Milanese, per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade consiglia di immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto e sulla complanare di Poasco/via Emilia con uscita a Poasco. Inoltre, dalle 20 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 luglio, sarà chiusa l'area di servizio "San Martino est", situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. (com)