- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento in occasione del Consiglio confederale nazionale della Uil, in merito al rapporto con le organizzazioni sindacali, ha affermato: "Il dialogo funziona se è chiaro, diretto, autentico. Il metodo della condivisione - ha continuato il premier - significa confronto aperto, costante, franco, significa porre in discussione i propri punti di vista". (Rin)