Sicurezza: Viminale, vademecum alle prefetture, alle forze di Polizia e ai rappresentanti delle istituzioni (2)

- Prevenire investendo sulla formazione e sulla sensibilizzazione nelle scuole - sottolinea il Viminale - è una delle linee d'azione comuni allo scopo di creare terreno fertile per consolidare la cultura della legalità, del rispetto delle istituzioni e dei loro rappresentanti. Nel vademecum destinato a prefetture e Forze di polizia si richiamano, tra l’altro, la necessità di mantenere rapporti costanti con i rappresentanti delle amministrazioni locali, intercettando i segnali di insoddisfazione sul territorio, per poter prevenire precocemente eventuali intimidazioni velate, prestare particolare attenzione ai periodi di maggiore sovraesposizione mediatica, come in occasione della campagne elettorali, e, infine, elaborare strategie di intervento ritagliate sui diversi contesti territoriali. Sviluppare un dialogo continuo con le Forze di polizia, prestare attenzione nell’utilizzo dei social network, curare le iniziative per la riqualificazione di ambienti territoriali degradati ed elevare la percezione della sicurezza, anche attraverso iniziative di sicurezza partecipata, sono invece le indicazioni contenute nel Vademecum rivolto agli amministratori locali. (Rin)