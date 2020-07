Cultura: Regione Lazio lancia due bandi per 2 milioni a sostegno associazioni e aps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha pubblicato oggi due nuovi Avvisi pubblici, gestiti dalla società regionale Lasiocrea finalizzati a sostenere con un contributo straordinario di 1 milione di euro ciascuno i costi di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e le attività di associazioni culturali e associazioni di promozione sociale (aps) operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale. Si legge in una nota della Regione Lazio. “Nella nostra Regione esiste un tessuto associativo forte, radicato e importante, che lavora con impegno e passione per promuovere l’arte e la cultura. Sono avamposti di socialità e inclusione fondamentali per il nostro territorio e non possiamo permettere che simili realtà perdano il passo in questa fase di ripartenza. Per questo come Regione mettiamo in campo 2 milioni di euro per associazioni culturali e aps affinché continuino ad animare e valorizzare ogni angolo del Lazio” dichiara nella nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (segue) (Com)