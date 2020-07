Cultura: Regione Lazio lancia due bandi per 2 milioni a sostegno associazioni e aps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Avviso, sulla scorta di quanto già fatto per cinema e teatri, intende contribuire in parte alla copertura dei costi di locazione sostenuti dalle associazioni nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L’immobile in questione deve essere di proprietà privata, localizzato nel territorio della Regione Lazio e destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche o adibito a sede legale o operativa del beneficiario. Per ogni istanza, la Regione erogherà a sportello un contributo fino al 40 per cento a fondo perduto dei costi sostenuti e per un massimo di 1.500 euro per domanda fino a esaurimento fondi. (segue) (Com)