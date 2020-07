Cultura: Regione Lazio lancia due bandi per 2 milioni a sostegno associazioni e aps (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni che intendano richiedere il contributo devono essere regolarmente costituite da almeno tre anni; avere sede nel Lazio; avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche; non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro; in caso di svolgimento di attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente italiano (così che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia); essere in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione; essere titolari di un contratto di locazione stipulato prima del 31 dicembre 2019, in corso di validità e regolarmente registrato appartenente ad una categoria catastale compatibile con l’esercizio delle attività su elencate; essere in regola con le autorizzazioni necessarie e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; essere in regola con il pagamento dei canoni alla data del 31 dicembre 2019; non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo stesso immobile da parte della Regione Lazio o di altri enti pubblici per il 2020. (segue) (Com)