Cultura: Regione Lazio lancia due bandi per 2 milioni a sostegno associazioni e aps (4)

- Il secondo Avviso, sempre da 1 milione di euro, intende finanziare attività culturali e di animazione finalizzate alla promozione sociale del territorio. Le proposte progettuali dovranno essere volte alla realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi di carattere performativo, corsi di ballo, attività di animazione, attività teatrali e molto altro. Ogni associazione potrà proporre uno o più eventi (in questo caso, ognuno differente e unico, non essendo ammesse repliche del medesimo evento) ferma restando la facoltà della Commissione di selezionarne all’interno della proposta anche uno solo di essi. Tutti gli eventi dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2020 nell’ambito del territorio delle cinque province del Lazio ed essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo, safety and security nonché nel rispetto dei limiti posti dalle misure di contenimento della diffusione epidemiologica che saranno vigenti al momento della loro realizzazione. Per ciascun progetto selezionato, è previsto un contributo totalmente a fondo perduto per un massimo di 10 mila euro fino a esaurimento fondi. (segue) (Com)