Cultura: Regione Lazio lancia due bandi per 2 milioni a sostegno associazioni e aps (5)

- Potranno partecipare all’avviso le associazioni che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituite da almeno tre anni; abbiano sede nel Lazio; posseggano nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche; non svolgano, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro; in caso di svolgimento di attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente italiano (in modo che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia); siano in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione; non abbiano beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti pubblici per l'annualità 2020. Un’apposita Commissione valuterà le proposte progettuali presentate tenendo conto: della qualità artistica del progetto; dell’esperienza dei proponenti; della coerenza della proposta economica con gli obiettivi del progetto; della qualità del progetto in termini di valorizzazione e ricadute sociali, con particolare attenzione rispetto al luogo scelto per lo svolgimento delle attività; della qualità del progetto in relazione alla capacità di coinvolgimento delle diverse fasce di pubblico, ad esempio famiglie, bambini, adolescenti, giovani e anziani. (Com)