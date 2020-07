© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, dichiara che "la legge elettorale non è in cima alle preoccupazioni degli italiani e per questo non servono forzature, accelerazioni, ma abbiamo bisogno - continua il parlamentare in una nota - di regole che garantiscano, anche a fronte di un eventuale riduzione dei parlamentari, la rappresentanza di tutti i partiti, quelli grandi e quelli più piccoli". (Com)