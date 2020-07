Decreto Rilancio: M5s, approvate misure per la giustizia, pagate spese arretrate e nuove assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera sottolineano: "Ieri in commissione Bilancio abbiamo approvato delle importanti misure per la giustizia. Abbiamo stanziato - continuano i parlamentari in una nota - 20 milioni di euro per i pagamenti delle spese di giustizia arretrate per avvocati e tecnici. Una delle categorie più colpite da questa emergenza è stata sicuramente quella dei liberi professionisti e pagare i compensi dovuti per le attività già espletate da chi opera a servizio della giustizia era un dovere a cui lo Stato non poteva sottrarsi". Secondo gli esponenti del M5s, "dare una risposta concreta ad avvocati e tecnici era una nostra priorità e siamo felici che il governo abbia mostrato la stessa sensibilità accogliendo la nostra istanza. Inoltre, abbiamo portato a termine l'assunzione di 650 allievi agenti del corpo di Polizia penitenziaria, una misura che era già stata finanziata dal governo. Continuiamo nel nostro percorso di assunzioni di nuovo personale per aumentare sempre di più il numero di agenti in organico". I deputati, poi, proseguono: "Infine, stiamo perseguendo l'obiettivo di far tornare la giustizia alla sua piena funzionalità ma facendo anche tesoro di alcune innovazioni sperimentate durante il periodo di emergenza, aumentando gli strumenti che amministrazione penitenziaria e organizzazione giudiziaria potranno utilizzare". (Com)