Energia: van Beurden (Shell) non esclude spostamento quartier generale della compagnia nel Regno Unito

- L’amministratore delegato della multinazionale operante nel settore petrolifero Shell, Ben van Beurden, non ha escluso la creazione di un’unica sede legale della società nel Regno Unito. In un’intervista al quotidiano finanziario olandese “Het Financieele Dagblad”, Van Beurden non ha esplicitamente affermato che Shell vuole spostare il suo quartier generale ma ha lasciato aperta una finestra alla possibilità, già emersa nelle scorse settimana, che la compagnia intenda avere un'unica sede legale nel Regno Unito abbandonando l’altro quartier generale nei Paesi Bassi. "Devi sempre continuare a pensare", ha detto Van Beurden. “Nulla è permanente e ovviamente vedremo il clima aziendale. Ma spostare il tuo quartier generale non è una misura banale. Non puoi pensarci troppo alla leggera”, ha aggiunto. La holding anglo-olandese ha una struttura complessa con “residenza fiscale” e quartier generale nei Paesi Bassi e una sede legale nel Regno Unito. (Res)