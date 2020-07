Decreto Rilancio: Crippa (M5s), Salvini affossa aumento stipendi Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, osserva che "ieri la Lega di Salvini ha affossato la possibilità di aumentare gli stipendi dei Vigili del fuoco, già dalla fine di questo mese. Ebbene sì - continua il parlamentare in una nota -, a parole Salvini dice di voler tutelare certe categorie ma, nei fatti, è interessato solo alla sua poltrona e ai suoi tornaconti politici. Ieri, infatti, alla Camera, si votata la possibilità di rendere ammissibile un emendamento che avrebbe regolamentato l'aumento degli stipendi dei pompieri. Parliamo di 165 milioni di euro e di un aumento in busta paga che era previsto già dalla fine di luglio. Ma la Lega di Salvini ha tolto la sua firma e, siccome occorreva l'unanimità, è saltato tutto. Quindi - sottolinea l'esponente del M5s -, quando vedrete Salvini indossare la divisa dei pompieri, e parlare del loro eroismo e sacrificio, ricordatevelo e pensate a quello che lui e i suoi hanno fatto, anzi, che non hanno fatto, in Parlamento, per i Vigili del fuoco. Noi siamo già al lavoro con il governo, per porre rimedio a questa scelta irresponsabile e incomprensibile - conclude Crippa - perché è giusto e sacrosanto che il prezioso corpo dei Vigili del fuoco abbia il riconoscimento economico che merita per il fondamentale servizio che i suoi uomini prestano al nostro Paese". (Com)