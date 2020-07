Decreto Rilancio: M5s su automotive, verso mobilità più sostenibile, non si torna indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive e Trasporti alla Camera segnalano che "grazie al lavoro del M5s in commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento con cui diamo - continuano i parlamentari in una nota - una spinta verso una mobilità sempre più sostenibile, quella elettrica che rappresenta il futuro della mobilità ormai in tutta Europa e non solo. Come gruppo siamo dovuti intervenire per impedire che una pioggia di soldi andasse ad incentivare l'acquisto di veicoli a motore endotermico a diesel e benzina senza limiti di emissione gCO2/km. Per questo abbiamo insistito per una riformulazione affinché il percorso tracciato fino ad oggi e la nostra visione sulla mobilità elettrica mantenga il suo impegno vero e concreto. Ecco perché - evidenziano gli esponenti del M5s -, dopo il lavoro di queste ultime settimane, siamo riusciti ad incrementare il bonus già presente per l'acquisto delle auto elettriche ed ibride plug-in di duemila euro in caso di rottamazione, e di mille euro in caso di acquisto senza rottamazione, inoltre viene previsto un ulteriore sconto minimo da parte del concessionario pari al bonus. Un incentivo quindi che può arrivare fino a diecimila euro anche grazie alle agevolazioni per l'acquisto introdotte dalla legge di Bilancio 2019". (Com)