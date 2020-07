Difesa: al Casd dottorati e specializzazioni post universitari per studenti italiani e stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro alti studi della Difesa, istituito di eccellenza per la formazione del dicastero, potrà emanare bandi per dottorati in scienze della Difesa e della sicurezza aperti a tutti. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa. La commissione Bilancio della Camera ha approvato nel pomeriggio di ieri un emendamento al cosiddetto decreto rilancio volto a riconfigurare il Centro alti studi della Difesa, istituto formativo e di ricerca di elevatissima valenza del dicastero, in scuola superiore a ordinamento speciale. In via sperimentale e per un triennio, il Casd potrà rilasciare titoli di studio post-universitari e sarà un riferimento anche per la società civile nel delicato e complesso settore della Difesa. L'iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, sostenuta e condivisa con il ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca, consentirà un'integrazione tra le università e la Difesa, a sostegno della formazione degli studenti, della ricerca e dello sviluppo dell'industria nazionale di settore.(Com)