India: record di contagi, 22.771 nuovi casi di coronavirus in 24 ore

- Sono 22.771 i nuovi casi di coronavirus riportati in India nelle ultime 24 ore, con il computo complessivo che sale a 648.315 contagi e 18.655 morti per Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute e della Famiglia di Nuova Delhi. Si tratta del nuovo record di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Finora in India oltre 394.200 persone sono guarite dal Covid, ma vi sono ancora 235.433 casi attivi. Secondo il Consiglio di ricerca medica indiano, nel Paese sono stati condotti oltre 9 milioni di test, 242.383 dei quali nella sola giornata di ieri. (Inn)