Governo: Zingaretti, da Pd pieno sostegno a richiesta esecutivo per doppia preferenza genere a Regionali

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "la presenza delle donne nelle istituzioni rende la democrazia più ricca e forte. Per tutti. Dal Pd - aggiunge il presidente della regione Lazio su Facebook - pieno sostegno alla richiesta del governo per la doppia preferenza di genere alle Regionali. Non c'’è molto tempo: ora bisogna fare presto e procedere nelle singole Regioni. Anche da presidente di una Regione che ha adeguato la legge elettorale nel 2018 - conclude Zingaretti - dico che è tempo della coerenza e dell'impegno al fianco protagonismo delle donne". (Rin)