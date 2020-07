Roma: chiuso ristorante in zona Tor Pignattara per gravi carenze igienico sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli della Polizia locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle regole da parte di attività commerciali e locali pubblici, con particolare attenzione all'osservanza delle norme per la tutela della salute degli avventori e per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Ieri sera gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un ristorante in zona Tor Pignattara a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate al suo interno: escrementi di topo, mozziconi di sigarette e rifiuti sul pavimento delle cucine, alimenti mal conservati e impianto elettrico non a norma. L’attività è stata posta sotto sequestro a causa delle condizioni in cui sono stati trovati gli alimenti, conservati senza rispettare le norme a salvaguardia della salute del consumatore, privi di etichettatura e di indicazioni sulla provenienza. (segue) (Rer)