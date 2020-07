Roma: chiuso ristorante in zona Tor Pignattara per gravi carenze igienico sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della Asl Roma 2 è stato incaricato di effettuare ulteriori accertamenti per analizzare la carica batterica di alcuni campioni prelevati e per risalire alla composizione di diversi preparati che sono stati ritrovati all’interno dei frigoriferi e dei congelatori. Il sospetto è che alcuni cibi possano avere un’origine diversa da quella indicata sui menu, configurando per il responsabile del locale anche il reato di frode in commercio. A carico del titolare, un cittadino di nazionalità cinese di 36 anni, sanzioni di diverse migliaia di euro anche per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. (Rer)