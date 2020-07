Trasporti: Raggi, siamo pronti ad acquistare oltre 80 nuovi autobus per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risaniamo i conti e aumentiamo gli investimenti per la nostra città: siamo pronti ad acquistare oltre 80 nuovi autobus per Roma". Lo ha detto in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nell’ultima variazione di Bilancio abbiamo aggiunto circa 28 milioni di euro per il rinnovo della flotta. Risorse che serviranno a migliorare il servizio soprattutto nelle nostre periferie. Questi mezzi si aggiungono ai 227 bus acquistati dall’Amministrazione solo l’anno scorso e ad altri 328 che arriveranno a breve sulle nostre strade - ha aggiunto la prima cittadina di Roma -. Continua il percorso di risanamento dell’azienda di trasporto pubblico più grande d’Europa che abbiamo ereditato con oltre 1,3 miliardi di euro di debiti e vetture con un’età media di oltre 12 anni. Abbiamo invertito la rotta e investito risorse per aumentare la flotta e rendere Atac un’azienda davvero efficiente", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)