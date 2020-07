Centrodestra: gente comincia ad affluire in piazza del Popolo a Roma per manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa degli interventi dei tre leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, la gente comincia ad affluire in piazza del Popolo, a Roma, dove si stanno pian piano riempiendo le migliaia di sedie disposte per la manifestazione del centrodestra "Insieme per l’Italia del lavoro". Su ciascuna di esse gli organizzatori hanno posizionato una bandiera d’Italia per invitare i presenti a sventolarle all’unisono. Insieme a Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani, sono presenti in piazza anche numerosi parlamentari come Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri e Claudio Durigon, chiamato per l’occasione a infiammare il pubblico e ricordare le misure di sicurezza. (Rin)