Corsico: fanno esplodere bancomat e fuggono, nell’auto i carabinieri ritrovano 63mila euro

- La scorsa notte, a Corsico, in provincia di Milano, ignoti hanno tentato di rubare la cassaforte del bancomat della filiale "Ubi Banca" di viale Liberazione, facendolo esplodere con gas acetilene. La Radiomobile della Compagnia carabinieri di Corsico stava passando di lì e, sentito il forte rumore della deflagrazione, è immediatamente intervenuta, intercettando due autovetture, una Opel Meriva e una Volkswagen Golf, quest'ultima dotata di lampeggiante simile a quello in uso alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno quindi ingaggiato un inseguimento della Opel Meriava, su cui viaggiavano due persone. L’auto ha raggiunto il campo rom di Muggiano, dove i due sono riusciti a fuggire a piedi. I carabinieri di Corsico, insieme ai colleghi del nucleo Radiomobile di Milano, hanno quindi perquisito il veicolo, trovando all’interno una bombola di gas, un innesco elettronico munito di tubi e cassette in metallo con 63mila euro in banconote da 50 euro. La cassaforte della filiale dell’istituto di credito è risultata visibilmente danneggiata, ma dal sopralluogo sono risultate mancare solo le cassette recuperate all’interno del bagagliaio della vettura. (Rem)