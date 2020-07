Regno Unito: coronavirus, da oggi riaprono al pubblico pub, ristoranti e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono oggi nel Regno Unito i pub, bar, ristoranti e i negozi di parrucchierìa grazie all’entrata in vigore dell’allentamento delle misure restrittive predisposte in precedenza dal governo per il contrasto al coronavirus. Il primo ministro Boris Johnson ha richiamato alla responsabilità i cittadini britannici affermando che “tutti devono comportarsi in modo responsabile e mantenere le distanze sociali” per sostenere le imprese e non rischiare una seconda ondata di coronavirus. Johnson ha ribadito che il suo messaggio è quello di "godersi l'estate in sicurezza" e non annullare i progressi compiuti nel contenere la pandemia. Secondo il premier, il successo di queste aziende rimaste chiuse e la salute economica di tutto il paese dipendono dal fatto che “ognuno di noi agisca in modo responsabile", ha affermato. "Non dobbiamo deluderli”, ha aggiunto. Secondo la stampa britannica, alcuni parrucchieri hanno aperto le saracinesche allo scoccare della mezzanotte mentre la polizia ha dichiarato di essere "assolutamente preparata" per la riapertura dei pub.(Rel)