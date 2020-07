Decreto Rilancio: Lega, bene fondi a paritarie, ora isolare Azzolina anche su stabilizzazione docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega, sottolinea: "I 150 milioni in più alle scuole paritarie concordati in commissione Bilancio alla Camera sono il risultato di un'intesa trasversale di buonsenso per la quale ci siamo battuti con tutte le nostre forze che, isolando il ministro Azzolina e il Movimento cinque stelle, eviterà spese ben maggiori alla scuola statale. Ora - continua il parlamentare in una nota - perché non utilizzare il buonsenso isolando Azzolina e grillini anche sulla scelta suicida, in piena crisi pandemica, di respingere il nostro progetto per la stabilizzazione di 100 mila docenti per titoli e servizio, invece di affidare in misura sempre maggiore gli studenti a supplenti, unico caso in Europa?". (Com)