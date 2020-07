Nepal: rinviato a lunedì vertice del Partito comunista per evitare scissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinviato a lunedì 6 luglio l’incontro del comitato permanente del Partito comunista nepalese, al governo nel paese asiatico, per evitare la scissione a seguito dei crescenti contrasti tra il premier Sharma Oli e del co-presidente del partito Pushpa Kamal Dahal. Lo ha reso noto Bishnu Sapkota, consigliere per la comunicazione di Dahal. “L’incontro del comitato permanente è stato rinviato a lunedì alle ore 11 perché entrambi i leader necessitano di più tempo per colloqui”, ha dichiarato Sapkota. Nella giornata di ieri sono infatti falliti i colloqui tra Oli e Dahal. La fazione di quest’ultimo, appoggiata da leader di spicco tra cui Mahdav Nepal e Jhalanath Khanal, chiede le dimissioni di Oli da capo del governo e da presidente del partito. Il premier, da parte sua, si rifiuta di fare un passo indietro. Nel corso dei colloqui di ieri, durati circa tre ore, entrambi i leader hanno ribadito le rispettive posizioni. (segue) (Inn)