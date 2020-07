Nepal: rinviato a lunedì vertice del Partito comunista per evitare scissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi dimetterò da alcuno dei miei incarichi, potete fare quello che volete”, ha detto Oli a Dahal secondo una ricostruzione fornita da un altro membro del comitato permanente, Raghuji Pant. I due avevano annunciato la formazione del Partito comunista nepalese nel maggio del 2018 a seguito di un’intesa che avrebbe portato a una staffetta alla guida del governo: nei primi due anni e mezzo il premier sarebbe stato Oli, nella seconda parte del mandato Dahal. Nel novembre del 2019, tuttavia, è stato raggiunto un nuovo accordo in base al quale Oli avrebbe guidato l’esecutivo per l’intera durata del mandato quinquennale e Dahal avrebbe guidato il partito come “presidente esecutivo”. Nelle ultime settimane, tuttavia, Dahal ha accusato Oli di non aver rispettato i termini dell’accordo del novembre del 2019 e ha chiesto il ritorno alla precedente intesa. (segue) (Inn)