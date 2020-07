Nepal: rinviato a lunedì vertice del Partito comunista per evitare scissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono in atto trame per rovesciarmi per la pubblicazione della nuova carta del paese e per la sua adozione da parte del parlamento”, ha affermato il premier domenica scorsa nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione Madan Bhandari. “Dato il dibattito intellettuale in corso, i resoconti dei media di Nuova Delhi, le attività dell’ambasciata e gli incontri in diversi alberghi a Katmandu, non è molto difficile comprendere che delle persone stiano attivamente cercando di spodestarmi. Ma non ci riusciranno”, ha aggiunto. Oli è bersaglio di critiche nel paese, non solo da parte dell’opposizione, anche per la sua gestione dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta all’epidemia di coronavirus e per altre questioni. In questo quadro rientrano inoltre le crescenti tensioni con l’India. (segue) (Inn)