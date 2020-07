Centrodestra: Salvini invita manifestanti a sedersi ma restano settori vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche per evitare polemiche, sedetevi, e tra pochi minuti iniziamo". Questo l’invito rivolto dal leader della Lega, Matteo Salvini, ai sostenitori del centrodestra che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione unitaria delle opposizioni. Una piazza del Popolo, a dire il vero, solo parzialmente piena tanto che restano vuote alcune centinaia delle oltre 4 mila sedie posizionate per mantenere le distanze di sicurezza. (Rin)