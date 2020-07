Italia-Egitto: Sereni, no al rischiamo dell'ambasciatore, aumentare la pressione su caso Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto che richiamare l’ambasciatore in Egitto, Giampaolo Cantini, l’Italia “dovrebbe intensificare le pressioni politiche e diplomatiche” sul governo del presidente Abdel Fatah al Sisi. Lo afferma la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, in un'intervista a “Formiche.net”. “Dal Mediterraneo all'energia fino alla Libia, l'Egitto è un interlocutore fondamentale", dichiara Sereni, definendo “essenziale” la riapertura del confronto fra le due procure sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano di Fiumicello rapito nei pressi della metropolitana del Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita e con segni di tortura sul corpo il successivo 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziane. “Alla controparte egiziana chiediamo un processo equo, non inquinato, delle persone identificate con nomi e cognomi come affiliate all'intelligence egiziana e ritenute responsabili dell'uccisione di Regeni. Questa richiesta nell'incontro del primo luglio non è stata soddisfatta, le risposte della procura egiziana sono state deludenti", aggiunge Sereni. (segue) (Res)