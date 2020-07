Italia-Egitto: Sereni, no al rischiamo dell'ambasciatore, aumentare la pressione su caso Regeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido in pieno - dice poi la viceministra a proposito della Cina - le parole della presidente (della commissione Ue, Urusula) von der Leyen, che ha definito Pechino un partner ma anche un rivale sistemico, con un sistema valoriale molto diverso dal nostro. Sui diritti umani non si transige". Attenzione anche alla Libia, a riguardo della quale Sereni dichiara che "tutti hanno riconosciuto che l'Italia, in Libia, ha una sola agenda. Il bivio è semplice: o una soluzione militare, con la relativa escalation, o un congelamento del conflitto e l'avvio di un cessate-il-fuoco duraturo. Noi lavoriamo senza ambiguità alla seconda opzione". Sereni si sofferma anche sul governo e sul rapporto con il M5s: il lavoro che abbiamo fatto alla Farnesina con Luigi Di Maio ha rivelato più di una convergenza. L'azione diplomatica è tornata su un binario a noi caro, quello del rapporto con l'Europa, che ci ha consentito di tenere la testa alta durante le trattative per i fondi per la ripresa. Il Recovery Fund e gli altri fondi sono anche merito di una ritrovata collocazione dell'Italia in Europa". Contrasti sul Mes? "Hanno ragione il presidente (Giuseppe) Conte e il ministro (Vincenzo) Amendola a dire: i prossimi 15 giorni concentriamoci sulla trattativa per il Recovery Fund. Due settimane per portare a casa un risultato vitale e dire la nostra sia sulle dimensioni che sulle modalità di spesa dei fondi". (Res)