Decreto Rilancio: Nevi (FI), grazie a Forza Italia approvato emendamento credito d'imposta per Centro Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nevi aggiunge: "Ma questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’impegno continuo di tutti i membri di Forza Italia della commissione Bilancio a cominciare dal vice capogruppo vicario di Forza Italia, onorevole Roberto Occhiuto, che ha seguito questa lunga maratona su delega della capogruppo Gelmini. Un ringraziamento sentito lo voglio rivolgere anche al senatore Battistoni (coordinatore regionale FI Marche) che ha sostenuto da subito questa iniziativa. Finalmente quindi, grazie alla qualità della proposta che Forza Italia ha messo in campo, il governo ci ha ascoltato e abbiamo creato uno strumento utile - conclude il deputato - per sostenere le imprese che investono per arrivare a produzioni più avanzate, più innovative e meno costose competendo meglio sul mercato". (Com)