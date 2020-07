Coronavirus: in Russia si contano più di 10 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittime accertate da coronavirus nella Federazione Russa hanno registrato un aumento di 168 unità nelle ultime 24 ore portando il numero totale dei morti a 10.027. Lo ha reso noto la task force per il coronavirus del paese, secondo cui il tasso di crescita giornaliero da contagio è stato dell'1,7 per cento, che è significativamente inferiore rispetto a fine maggio e inizio giugno mentre il tasso di mortalità condizionale si attesta all'1,49 per cento. In particolare, 31 vittime sono state registrate a San Pietroburgo nelle ultime 24 ore, 25 a Mosca, 18 nella regione di Krasnoijarsk, 8 nella regione di Mosca, 5 nella regione di Nizhnij Novgorod, mentre le regioni di Orijol e Tula hanno riportato quattro morti ciascuna. Il numero di nuovi casi da ieri è di 6.632 mentre il totale dei contagiati nella Federazione è di 674.515. Sono 217.609 le persone ricoverate in Russia per Covid-19.(Rum)