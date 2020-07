Giustizia: Tajani (FI), vogliono fare con Salvini quanto fatto con Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rinnovato la richiesta di "una commissione d’inchiesta su quello che sta accadendo in questo Paese. Vogliono fare oggi a Salvini quello che hanno fatto a Berlusconi", perché "visto che non possono vincere con il voto del popolo, vincono con un golpe giudiziario". Nell'intervento nel corso della manifestazione organizzata dal centrodestra in piazza del Popolo, a Roma, l'esponente di FI è tornato a commentare la sentenza comminata a Silvio Berlusconi per frode fiscale, su cui recentemente sono uscite alcune nuove intercettazioni, parlando di una decisione giudiziaria "ignobile" e "firmata da un plotone di esecuzione che prendeva ordini dall'alto". Senza quella decisione, oggi, "ci sarebbe stato - ha concluso Tajani - un governo di centrodestra". (Rin)