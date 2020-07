© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "la via maestra è quella delle elezioni anticipate e speriamo ci facciano votare questi signori". Nel suo intervento nel corso della manifestazione organizzata dal centrodestra in piazza del Popolo, a Roma, l'esponente di FI ha proseguito: "Finché non ci sarà un governo di centrodestra, noi non ci fermeremo". (Rin)