Sanità: incontro Regione Lazio-Asl Roma 6 e sindaci su investimenti per ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto presso l'assessorato regionale alla Sanità del Lazio un incontro con i sindaci di Velletri, Orlando Pocci e di Lariano, Maurizio Caliciotti alla presenza dell'assessore, Alessio D'Amato, del direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostrada e del consigliere regionale Daniele Ognibene per fare il punto della situazione sul potenziamento dell'ospedale di Velletri. Si legge in una nota della Regione Lazio. Nell'incontro è stato rappresentato lo stato di avanzamento delle iniziative in corso presso il distretto in particolar modo sulle opere di bonifica del verde pubblico e del parco già effettuate in questi giorni presso l'ospedale di Velletri. E' stata esaminata un'ulteriore fase progettuale che verrà finanziata nell'ambito dello stralcio del piano di Investimenti, che è in fase di redazione, e che riguarderà il potenziamento tra le altre cose del nuovo blocco operatorio con un miglioramento complessivo del comfort alberghiero della struttura ospedaliera. Nel corso dell'incontro l'Assessore D'Amato ha inoltre ricordato il finanziamento previsto per la Casa della Salute di Lariano per potenziare l'assistenza territoriale. (segue) (Com)