Sanità: incontro Regione Lazio-Asl Roma 6 e sindaci su investimenti per ospedale (2)

- "E' stato un incontro utile – ha commentato nella nota il direttore generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda – per rappresentare il piano delle opere in corso e quelle future. E' in fase di realizzazione infatti all'ospedale di Velletri un intervento per il completamento e la ristrutturazione del laboratorio di analisi, un secondo intervento per la realizzazione dell'area di pre-triage all'interno del complesso edilizio, che ci permetterà di superare le strutture temporanee allestite all'esterno per il pre-triage. E' in corso la ristrutturazione al primo piano dei lavori per nuovo servizio di endoscopia e i lavori che riguardano il completamento del reparto di radiologia/Tac. Sono infine stati già finanziati, e i lavori inizieranno al termine dell'estate, per la completa ristrutturazione del Pronto soccorso e la realizzazione della Camera calda dell'ospedale di Velletri". Il direttore generale della Asl si farà carico inoltre in questa fase di assicurare il fabbisogno di dirigenti medici specialisti nelle aree più critiche della radiologia e della rianimazione. (Com)