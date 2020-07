Fase 3: Meloni (Fd’I), governo non ha uno straccio di visione per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito all'incontro che le opposizioni dovrebbero avere con il premier, ha annunciato: "Andremo per parlare di cose concrete perché non abbiamo intenzione di andare a prendere il tè con i pasticcini con il presidente Conte". Nel suo intervento, nel corso della manifestazione del centrodestra in corso da questa mattina in piazza del Popolo, a Roma, la parlamentare ha aggiunto: "Se il presidente Conte vuole confrontarsi ci deve mandare un documento con le cose concrete da fare, con le loro idee. Ma questo governo - ha aggiunto - non ha uno straccio di visione e lo dimostra il modo in cui hanno sperperato gli 80 miliardi" di scostamento di bilancio. (Rin)