Centrodestra: Salvini (Lega), questa piazza segnale speranza per Paese

- Secondo il leader della Lega, Matteo Salvini, "questa piazza è un segnale di speranza per l'Italia. C'è una enorme voglia di ripartire". Rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, poco prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo, a Roma, in occasione della manifestazione del centrodestra, l'ex ministro dell'Interno ha detto: "Qui c'è la squadra che governerà il Paese nei prossimi anni", ed in questo senso "mi fido totalmente" di Berlusconi. Quanto all'incontro con il governo, Salvini ha ribadito che "non c'è ancora una data, però per dialogare bisogna essere in due". (Rin)