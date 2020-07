Business news: Romania, calo Pil del 2,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania avrà un disavanzo di bilancio del 6,7 per cento nel 2020 e la contrazione economica sarà del 2,2 per cento del Pil. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, all'emittente televisiva "Digi 24". "Oggi l'economia globale sta attraversando una crisi senza precedenti in cui abbiamo dovuto prima mantenere le persone sane, senza però uccidere l'economia. È stata una grande sfida per questo governo. Noi guardiamo alla situazione in atto in Romania, ma la situazione è difficile per tutte le economie. Negli Stati Uniti, quest'anno si stima un deficit di bilancio di quasi il 24 per cento del Pil, tanto da poter comprendere l'entità della crisi. Nell’eurozona sarà di circa il 13 per cento, mentre in Romania del 6,7 per cento del Pil. In questo momento, le cose sembrano a posto. Siamo riusciti, attraverso le misure che abbiamo adottato, a registrare una crescita economica del 2,4 per cento del Pil nel primo trimestre, la più elevata dell'Unione europea dopo l'Irlanda”, ha detto Citu. (Rob)