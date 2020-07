Business news: Corte dei conti russa, nel periodo 2017-2019 governo riceve dividendi per 13 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 2017-2019 il governo russo ha ricevuto oltre mille miliardi di rubli (12,7 miliardi di euro) di dividendi da società le cui azioni sono di proprietà dello Stato. Lo ha reso noto il revisore della Corte dei conti russa, Andrej Turkin. "Nel periodo 2017-2019 sono stati ricevuti oltre mille miliardi, allo stesso tempo 976 miliardi di rubli sono stati ricevuti da 20 società per azioni", ha affermato Turkin secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Secondo quanto affermato dal funzionario, si tratta di imprese che forniscono allo Stato russo entrate sostanziali. Più di 500 società per azioni in questo periodo non hanno mai pagato dividendi. (Rum)