Business news: Turchia, prestito da 380 milioni di euro per Turk Eximbank da consorzio banche internazionali

- La Turk Eximbank riceverà a breve un prestito da 380 milioni di euro da un consorzio di banche internazionali. Lo ha annunciato Ruhsar Pekcan, ministro turco del Commercio, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Metà dell'ammontare è stato garantito dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Ibrd), parte della Banca mondiale. Pekcan ha sottolineato come il prestito sia sintomatico della fiducia riposta nell'economia turca e per il 70 per cento verrà reso disponibile alle piccole e medie imprese. Turk Eximbank è l'agenzia statale turca di credito all'esportazione. (Tua)