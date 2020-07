Business news: Romania, piano di ripresa del governo fondato su crescita sugli investimenti e non sui consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano nazionale di ripresa economica presentato dal governo della Romania, guidato dal premier liberale Ludovic Orban, prevede entro il 2030 investimenti per 100 miliardi di euro in infrastrutture, agricoltura, sanità, istruzione. I dettagli del piano saranno svelati da Orban questa sera, in una conferenza organizzata alla presenza del presidente Klaus Iohannis. Presentato come "Il piano nazionale per gli investimenti e la ripresa economica", quello annunciato è un piano decennale ma con molti dei progetti che saranno relativi al periodo 2020-2027 in coincidenza con il Quadro finanziario pluriannuale europeo. Secondo quanto osservato dalla stampa di Bucarest, la sua presentazione segua di fatto l'inizio di una "campagna elettorale anticipata" da parte del Partito nazionale liberale (Pnl). "Il piano prevede investimenti complessivi per circa 100 miliardi di euro e il riorientamento dell'economia dai consumi agli investimenti sembra un passo logico", sostiene il quotidiano di Bucarest "Ziarul Financiar". (Rob)