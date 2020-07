Business news: Polonia, presidente Duda annuncia nuovo rigassificatore a Danzica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda, intervenendo ad un incontro a Zlotow nel Voivodato della Grande Polonia, ha parlato della strategia per rendere il paese sempre più indipendente dal punto di vista energetico. "Costruiremo un nuovo terminal per il gas a Danzica, mentre ne abbiamo uno pienamente attivo a Swinoujscie. Questi terminal, insieme al gasdotto baltico, ci renderanno sempre più indipendenti nelle forniture energetiche", ha dichiarato Duda sottolineando che l'azienda russa Gazprom ha appena pagato 1,5 miliardi di dollari alla società polacca PGNiG, un rimborso determinato dalla vittoria nel processo con il fornitore russo. "D'ora in poi negozieremo con il fornitore russo il prezzo del gas e pagheremo come gli altri paesi europei," ha aggiunto Duda. (Vap)